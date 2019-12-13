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13 декабря 2019, 09:00

Дуэт Дедов и Лариса Грибалева: в Острошицком Городке открылся магазин "Евроопт"

В Греции, как известно, есть все. В Острошицком Городке, что под Минском, - тоже. Это современный агрогородок, где работают школа, поликлиника, отделения связи и банка, дом быта. Все, что могло сделать государство для развития этого населенного пункта, в котором проживает почти три тысячи человек, исполнено. Как добавить в палитру идеального расклада красок реальной жизни? Да очень просто - дать возможность бизнесу конкурировать за предпочтения покупателей! Пусть люди сами решают, какие магазины им нужнее, и делают выбор. В Острошицком Городке теперь это возможно.

СЕТЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Конечно, Острошицкий Городок - отнюдь не глушь глухая. До Минска - всего километров 25, и дыхание времени приносит свои результаты даже в торговле - здесь успешно работают несколько частных магазинов. Но с 12 декабря начался отсчет новой эры - на улице Ленинской, 42 открылся магазин торговой сети "Евроопт". Крупная сеть вошла в небольшой населенный пункт - и началась игра по новым правилам!

Красную ленту торжественно перерезали председатель Совета директоров торговой сети "Евроопт" Александр Литвин и заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич
Красную ленту торжественно перерезали председатель Совета директоров торговой сети "Евроопт" Александр Литвин и заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич

Интерес к открытию первого в агрогородке "Евроопта" получился невероятным!
Интерес к открытию первого в агрогородке "Евроопта" получился невероятным!

Сеть - это ассортимент, цены и корпоративный уровень обслуживания. Сетевой магазин не может сослаться на то, что подвел поставщик, не имеет права сказать, что цена товара выше, потому что дальше везти, и уж конечно не имеет возможности сетовать, что никто не учил продавцов, как общаться с покупателями. "Евроопт" - он что в городе, что в деревне "Евроопт". Цены - городские, ассортимент продиктован форматом, а продавцы и кассиры натренированы правилам корпоративного обслуживания. Разница между городом и деревней есть, но не в магазинах "Евроопт"!

И это отлично чувствуют покупатели - интерес к открытию первого в агрогородке и 27-го в Минском районе "Евроопта" получился невероятным! Тем более что компания сумела здорово "подогреть" церемонию - новогоднее настроение создавали сразу два Деда Мороза, которые раздавали малышам конфеты за стихи и песни. Можно было угоститься сладкой ватой - аппарат по ее изготовлению был установлен прямо у входа. А музыкальным подарком сельчанам стало выступление популярной белорусской певицы Ларисы Грибалевой. И, думается, не надо объяснять, когда в Острошицком Городке последний раз был концерт под открытым небом!

В честь открытия магазина "Евроопт" местных жителей ожидал настоящий праздник - с подарками, угощениями, концертом и сразу двумя Дедами Морозами!
В честь открытия магазина "Евроопт" местных жителей ожидал настоящий праздник - с подарками, угощениями, концертом и сразу двумя Дедами Морозами!

Так что сотни жителей на открытии - вполне предсказуемое явление! Тем более, что первых покупателей ждал розыгрыш денежных сертификатов, а также многочисленные подарки и зоны дегустации. Все же первый день - это настоящий праздник!

Этот день подарил множество ярких эмоций - особенно самым маленьким!
Этот день подарил множество ярких эмоций - особенно самым маленьким!

Участие в торжественном открытии приняли председатель Совета директоров торговой сети "Евроопт" Александр Литвин, директор по розничной торговле сети Филипп Артеменко, а также заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич.

- Было много обращений граждан Минского района, и в том числе агрогородка Острошицкий Городок, в плане улучшения торгового обслуживания. Мы обратились в "Евроопт" с целью построить вот такой хороший торговый объект. И они его построили. Удовлетворили просьбы наших жителей. Важно, чтобы качество обслуживания становилось лучше и лучше. Ну и самое главное, у населения должна быть ценовая гибкость. Все товары, которые необходимы наших гражданам, должны быть доступны по цене, чтобы люди были довольны, - подчеркнул заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич.

Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич: "Было много обращений в плане улучшения торгового обслуживания. Мы обратились в "Евроопт" с целью построить вот такой хороший торговый объект"
Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич: "Было много обращений в плане улучшения торгового обслуживания. Мы обратились в "Евроопт" с целью построить вот такой хороший торговый объект"

К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!

Что же представляет собой современный сельский "Евроопт"?

В просторном торговом зале площадью в несколько сотен квадратных метров есть все, что называется товарами повседневного спроса - хлебобулочные и колбасные изделия, мясо и рыба, молочка, бакалея, напитки, детское питание, а также продукция собственного производства: полуфабрикаты, мясная и куриная разделка. И, конечно же, овощи и фрукты - традиционно сильный сегмент сети "Евроопт".

К Новому году жители Острошицкого Городка теперь точно смогут подготовиться, не отходя от дома!
К Новому году жители Острошицкого Городка теперь точно смогут подготовиться, не отходя от дома!

Есть здесь и непродовольственные товары: хозяйственные мелочи, бытовая химия и косметика, товары по уходу за детьми и для домашних животных. В общем, весь спектр того, что может понадобиться в домашнем обиходе в любой момент!

В магазине "Евроопт" есть все, что может понадобиться в любой момент!
В магазине "Евроопт" есть все, что может понадобиться в любой момент!

И конечно, в новом магазине "Евроопт", как и во всех торговых объектах сети, действует дисконтная программа "Е-плюс" - а значит, покупатели могут не только получить скидку до 5% от стоимости чека, но и принять участие в популярной игре "Удача в придачу!".

Как и во всех торговых объектах сети, здесь действует дисконтная программа "Е-плюс"
Как и во всех торговых объектах сети, здесь действует дисконтная программа "Е-плюс"

График работы вполне городской - с 9:00 до 22:00, без выходных и обеда, так что покупки можно сделать в любое удобное время.

А товары - как в минском супермаркете, в том числе большой выбор праздничных сюрпризов. К Новому году жители Острошицкого Городка теперь точно смогут подготовиться, не отходя от дома!

Не удивительно, что покупатели не могли сдержать улыбок.

Мама в декрете Анастасия: "Конечно, в нашем агрогородке этого очень ждали"
Мама в декрете Анастасия: "Конечно, в нашем агрогородке этого очень ждали"

- Мы уже с утра наблюдали за подготовкой к празднику, - призналась мама в декрете Анастасия. - Конечно, в нашем агрогородке этого очень ждали. Хочется, чтобы рядом с домом был большой и хороший магазин. Будем здесь покупки делать постоянно!

Познакомиться с новым магазином пришли и супруги Тамара Леонтьевна и Николай Иванович.

Супруги Тамара Леонтьевна и Николай Иванович: "Здесь и сервис, и акции, и игры"
Супруги Тамара Леонтьевна и Николай Иванович: "Здесь и сервис, и акции, и игры"

- Все нравится, - поделились они впечатлениями. - Раньше в местных магазинах закупались или в Боровляны ездили. Конечно, рады, что теперь у нас появился свой "Евроопт". Здесь и сервис, и акции, и игры. И завтра сюда тоже за покупками придем, и послезавтра!

Сотрудник местной больницы Ольга заглянула на открытие "Евроопта" вместе с детьми.

Сотрудник местной больницы Ольга: "Просто отлично, что к Новому году у нас такой магазин открылся!"
Сотрудник местной больницы Ольга: "Просто отлично, что к Новому году у нас такой магазин открылся!"

- Думаю, часто будем сюда ходить, потому что близко, ассортимент хороший и цены приемлемые, - рассказала женщина. - У меня и скидочная карточка есть. Просто отлично, что к Новому году у нас такой магазин открылся!

РАДОСТЬ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК

Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев во время открытия нового магазина от имени компании поблагодарил местные власти за готовность повысить уровень конкуренции в местной торговле. И за внимание к потребностям жителей, ведь все, что ведет к соревновательности цен и товаров - в их пользу!

Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев: "Мы сделаем все возможное, чтобы и дальше радовать наших покупателей современными магазинами с большим выбором товаров и доступными ценами"
Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев: "Мы сделаем все возможное, чтобы и дальше радовать наших покупателей современными магазинами с большим выбором товаров и доступными ценами"

- Магазины "Евроопт" сегодня работают во всех регионах нашей страны, в сотнях городов, деревень и поселков. При этом наши сельские покупатели точно так же, как и покупатели в городе, участвуют в различных акциях, получают скидки по программе "Е-плюс" и становятся победителями игры "Удача в придачу!" - подчеркнул Егор Хрусталев.

Каждый день покупки в магазинах торговой сети совершают более миллиона жителей Беларуси. И уже третий год подряд по результатам премии "Народная марка" магазины "Евроопт" становятся лучшими во всех форматах - от небольших торговых объектов "у дома" до гипермаркетов.

- Мы искренне благодарны нашим покупателям за неизменный выбор, и сделаем все возможное, чтобы и дальше радовать их современными красивыми магазинами с большим выбором товаров и доступными ценами. Ведь выгодные покупки - это то, что дарит праздничное настроение даже в будние дни! - подчеркнул Егор Хрусталев.

Праздник отгремел, концерт завершился, начальство умчалось вдаль, Деды Морозы сняли шубы и разъехались по домам. И Лариса Грибалева поспешила к детям. А в Острошицком Городке остался свой "Евроопт". И покупатели, которые с полными сумками и довольными улыбками покидали магазин. Отлично зная, что завтра снова смогут сюда прийти за всем необходимым.

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