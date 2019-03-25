Два агентства недвижимости лишились лицензий

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси лишило лицензии ООО "Планета недвижимости" и ООО "Нью Флэт". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Основанием к рассмотрению вопроса о прекращении действия лицензии ООО "Планета недвижимости" стала жалоба гражданина, который обратился в эту организацию по рекламе квартиры, предлагаемой к найму. В итоге оказалось, что реклама недостоверна, а по указанному адресу находится административное здание.

Во время рассмотрения жалобы выявлены и другие нарушения в работе ООО. Так, установлен факт оказания риелторских услуг потребителю лицом, которое в штате этой организации не состояло. Таким образом, действие выданной ООО "Планета недвижимости" лицензии прекращено в связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.

Что касается прекращения действия лицензии ООО "Нью Флэт", причиной стало несоблюдение лицензионных требований и условий, предъявляемых к руководителю риелторской организации.

В Минюсте отметили, что нарушения в своей деятельности эти агентства недвижимости допускают не впервые. В 2018 году в связи с нарушениями при рекламировании объектов недвижимости и оказании потребителям риелторских услуг ООО были вынесены предписания. Работники этих организаций привлечены к административной ответственности. Однако, несмотря на принятые меры, лицензиаты должные выводы не сделали.

Действие выданных лицензий прекращается с 29 марта. Для расторжения заключенных с ООО договоров на оказание риелторских услуг потребителям следует обращаться в эти организации.-0-