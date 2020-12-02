Два медучреждения закупят устройства для обеззараживания воздуха за средства отраслевого профсоюза

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения направил средства на укрепление материально-технической базы ряда учреждений отрасли, сообщили БЕЛТА в профсоюзе. Безвозмездная (спонсорская) помощь суммой Br13 тыс. оказана трем учреждениям. Средства выделены по целевому назначению. Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова и Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации приобретут передвижные бактерицидные облучатели и рециркуляторы воздуха. Еще один реципиент помощи - Могилевский государственный медицинский колледж. Это один из ведущих ссузов страны, готовящий средний медицинский и фармацевтический персонал. Учитывая возросшую за последнее время потребность системы здравоохранения в помощниках врачей и медсестрах, колледж значительно увеличил набор учащихся. Средства, полученные от Республиканского комитета БПРЗ, будут направлены на создание более комфортных условий в общежитиях для иногородних студентов, которых на сегодня большая часть. В профсоюзе добавили: учащиеся колледжа помогают медработникам Могилева в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!