Два новых Embraer пополнят флот "Белавиа"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск сегодня приземлился самолет Embraer-195, прилетевший с завода-изготовителя (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) в новой ливрее "Белавиа", 21 апреля прибудет второй новый самолет - Embraer-175, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании "Белавиа".

Воздушные судна поставляются по договору между "Белавиа" и ирландской лизинговой компанией Nordic Aviation Capital Dac о лизинге пяти новых самолетов Embraer: трех - Embraer-195 и двух - Embraer-175. Поставка третьего воздушного судна E195 ожидается в конце апреля 2019 года. Четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года.

"Современные Embraer полностью соответствуют запросам интенсивного роста пассажиропотока авиакомпании и в будущем полностью заменят небольшие CRJ. Концепция салона гарантирует максимальный комфорт для пассажиров за счет конфигурации кресел 2+2 в экономическом классе обслуживания и 2+1 - в бизнес-классе. В новых самолетах представлен тип бизнес-класса с жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами", - рассказали в "Белавиа".

Прибывший сегодня Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе. Embraer-175, который уже завтра приземлится в Национальном аэропорту Минск, - на перевозку 76 пассажиров (12 мест в салоне бизнес-класса и 64 в эконом-классе). Первый коммерческий рейс новые авиалайнеры совершат уже 23 апреля после завершения всех таможенных и технических процедур.

Новые самолеты планируют использовать практически на всех рейсах маршрутной сети авиакомпании. Так, например, уже в понедельник "Белавиа" открывает прямые рейсы в аэропорт "Шереметьево" (Москва), а 30 мая - Таллин, где будут использоваться данные типы воздушных судов.

"Воздушные суда семейства E1 полностью отвечают целям авиакомпании по дальнейшему развитию сети маршрутов и снижению себестоимости перевозок. Данный тип самолета имеет высокую топливную эффективность", - отметили в авиакомпании.

"Белавиа" рассчитывает, что увеличение количества воздушных судов данного типа позволит продолжить реализацию стратегии компании по планомерному снижению цен на авиаперевозки.-0-