Две бригады скорой медпомощи будут дежурить у ТЛЦ на белорусско-польской границе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две бригады скорой медпомощи будут дежурить на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В связи с возросшим количеством обращающихся за консультативной помощью иностранных граждан, которые сейчас размещены в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, принято решение о дежурстве двух бригад скорой медицинской помощи", - отметили в пресс-службе.

За 19 ноября врачи скорой медицинской помощи Гродно оказали консультативную медицинскую помощь 80 беженцам. Пятерым медпомощь была оказана на месте. Двое из них направлены в стационар. "После дообследования в условиях больницы ими было принято решение вернуться в центр", - добавили в пресс-службе.

На сегодня в больницах Гродно лечатся двое беженцев.-0-