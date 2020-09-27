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27 сентября 2020, 21:33

Две интервенционные лаборатории переоборудуют в РНПЦ "Кардиология"

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две интервенционные лаборатории переоборудуют в РНПЦ "Кардиология", сообщила директор РНПЦ "Кардиология", председатель республиканского общественного объединения "Белорусское общество кардиологов и терапевтов" Наталья Митьковская в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я очень рада тому факту, что в центре переоборудуются две новые интервенционные лаборатории, которые позволят суперпрофессионалам - рентгенэндоваскулярным хирургам - работать на более чем мировом уровне", - сказала Наталья Митьковская. Там устанавливается новое оборудование и аппаратура, благодаря чему удастся расширить возможности медиков и увеличить количество операций.

По словам директора центра, рентгеноперационные позволяют оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с острым коронарным синдромом, аритмиями и многими другими клиническими состояниями.

Наталья Митьковская также отметила, что зарубежные медики, в частности, японские и канадские коллеги искренне восхищаются белорусскими терапевтической и кардиохирургической школами.-0-

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