27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две интервенционные лаборатории переоборудуют в РНПЦ "Кардиология", сообщила директор РНПЦ "Кардиология", председатель республиканского общественного объединения "Белорусское общество кардиологов и терапевтов" Наталья Митьковская в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я очень рада тому факту, что в центре переоборудуются две новые интервенционные лаборатории, которые позволят суперпрофессионалам - рентгенэндоваскулярным хирургам - работать на более чем мировом уровне", - сказала Наталья Митьковская. Там устанавливается новое оборудование и аппаратура, благодаря чему удастся расширить возможности медиков и увеличить количество операций.

По словам директора центра, рентгеноперационные позволяют оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с острым коронарным синдромом, аритмиями и многими другими клиническими состояниями.

Наталья Митьковская также отметила, что зарубежные медики, в частности, японские и канадские коллеги искренне восхищаются белорусскими терапевтической и кардиохирургической школами.-0-