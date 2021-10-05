5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке трассы Минск - Дзержинск временно ограничат 6 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"6 октября с 14.00 до 16.00 на 18-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск вблизи деревни Ходаково Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в направлении Минска", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-