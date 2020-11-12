Движение временно ограничат сегодня на участке автодороги Минск-Гомель

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение временно ограничат сегодня на участке автодороги М5. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"С 16.30 до 18.30 на 69-м км автодороги М5 Минск - Гомель вблизи съезда к деревне Подбережье на территории Пуховичского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Гомеля", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-