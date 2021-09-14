Дзермант: Беларусь должна подсчитать урон от санкций и предъявить Западу счет

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственно верным условием возвращения к диалогу с Западом может быть только отказ от санкций, иначе просто нет смысла разговаривать. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на Обуз-Лесновском полигоне во время проведения учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", заявил, что, пока не будут сняты санкции с нашей страны и не прекратится унижение патриотов, никто со стороны власти не будет разговаривать с Западом. Это принципиальная позиция белорусского руководства. Наше государство на протяжении практически всего времени независимого существования сталкивается с политически мотивированным санкционным давлением со стороны ЕС, США и их союзников. Причина одна: им не нравятся наши геополитический выбор, общественно-политический строй и социально-экономическая модель. Они хотят все это изменить в угоду себе и своим интересам", - отметил эксперт.

По его словам, сегодня объем санкционного давления на Беларусь превысил аналогичные шаги коллективного Запада против России, хотя мы не входили в территориальные споры ни с кем из соседей, всего лишь защищали свою национальную безопасность и конституционный строй.

"И тем не менее Запад вводит один санкционный пакет за другим с расчетом поставить нас экономически на колени, ударить по доходам простых белорусов. Со стороны Запада это продуманная стратегия сдерживания развития и Беларуси, и России, которые из-за чинимых препятствий должны претерпевать все больше трудностей и тратить ресурсы на преодоление негативных последствий от санкций вместо свободного развития. Если оценивать совокупные потери от этих шагов для Беларуси, то счет пойдет на десятки миллиардов долларов (по сути, украденных у нас политической верхушкой Запада). И этот факт не подлежит забвению, если мы вновь вернемся к общению и переговорам. А единственно верным условием возвращения к такому общению может быть только отказ от санкций. Иначе просто нет смысла разговаривать", - сказал Алексей Дзермант.

Он убежден, что Запад зиждется на циничном, сугубо расчетливом отношении ко всему и всем - там очень любят деньги, все измеряют ими.

"Так и мы должны подсчитать, во сколько нам обходится западное санкционное давление, и предъявить им счет, если они хотят иметь на своих восточных границах безопасную и предсказуемую ситуацию. На Западе уважают только силу и только тогда будут относиться к нам уважительно и ценить нашу роль в обеспечении безопасности в регионе, когда мы сами будем твердо стоять на своих принципах, отстаивать свои ценности и иметь возможность защитить себя от любых посягательств. Именно поэтому мы усиливаем союзные экономические связи с Россией, проводим белорусско-российские учения, собираемся купить новейшее вооружение, активно раз за разом отбиваем все попытки раскачать нас изнутри и извне, - подчеркнул политолог. - У тех, кто применяет против нас методы гибридной войны, использует экономическое удушение, не будет никаких шансов достичь своих целей, и только это может принудить западных политиков начать разговаривать по-другому - уважительно и без предварительных условий. Но мы не отвергаем самой возможности диалога, просто он должен быть открытым, честным и взаимно ответственным. Именно это кроется в словах нашего Президента".-0-