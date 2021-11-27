Дзермант: Беларусь проводит референдум и политические преобразования не для Запада, а для себя

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проводит референдум и все политические преобразования не для Запада, а для себя. Такое мнение политолога Алексея Дзерманта публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Первое - мы проводим референдум и все политические преобразования не для западников, а для себя. То есть наша задача - чтобы белорусское общество в этом участвовало, доверяло, принимало итоги референдума и Основной закон, который будет его результатом. Второе - момент внешнего признания. Нам важно признание прежде всего союзников, которые нас всегда поддерживали, поддерживают и продолжат поддерживать. Думаю, что от них будут и наблюдатели, и мнения. Они имеют авторитетную позицию для того, чтобы эти мнения высказывать, - сказал эксперт. - Если западные структуры изъявят желание наблюдать за референдумом на уважительной основе и без претензий, им никто в этом не откажет. Но пока не вижу такой готовности. По политическим мотивам отказываются от диалога, а где-то уже заранее готовятся к непризнанию итогов". По словам Алексея Дзерманта, с таким подходом и такой позицией мириться нельзя - диалог в данных условиях невозможен.

"Особого внимания достойна такая новация, как придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. ВНС - это высший орган народовластия, который в критические моменты должен выполнить роль сдерживающего и стабилизирующего элемента политической системы. Особенно это касается моментов выборов, каких-то возможных транзитных ситуаций, связанных с властью. То есть это страховочный механизм, который не позволит государство развернуть, взломать или сделать с ним что-то радикальное и неприятное для нашего общества, - отметил политолог. - Когда мы встречались на площадках, объезжая Беларусь, люди говорили, что нужно широкое представительство: не только партийцы, депутаты, общественные организации и коллективы. То есть необходимо отражать всю палитру мнений. Поэтому ВНС, думаю, станет органом, который независимо от личности руководителя страны будет выполнять главную задачу - сохранение преемственности и курса, направленного на суверенное развитие нашего государства".-0-