Дзермант: иногда лучше выдержать паузу, чем делать поспешные заявления в адрес союзника

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иногда лучше выдержать паузу, чем делать поспешные заявления в адрес союзника. Так в своем Telegram-канале прокомментировал реакцию в России на задержание белорусского журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Иногда очень полезно выдержать паузу, прежде чем делать поспешные заявления или закатывать истерики в адрес союзника. Выясняется, что журналиста никто в Москве не крал, он был внесен в общесоюзный список невыездных, причем задолго до октября этого года, причем российской стороной. То есть вопросы по нему были, - отметил эксперт. - Через аэропорт он пытался покинуть территорию Союзного государства, но был депортирован обратно в Минск, где и был задержан. Меру пресечения и степень его вины, на минуточку гражданина Республики Беларусь, будет определять следствие".

Кстати, подчеркнул Алексей Дзермант, все известные задержания, проводимые сотрудниками КГБ в России или ФСБ в Беларуси, осуществляются с ведома и, как правило, при поддержке коллег. "Вспомним заговорщика Федуту или украинца Гриба. Именно это и есть сотрудничество союзных спецслужб. И еще - уверен, что если бы сегодня появилась такая же публикация в отношении погибшего оперативного сотрудника ФСБ, то реакция была бы такая же жесткая и головы бы полетели незамедлительно. Белорусы бывают слишком терпеливыми, что часто воспринимается, что они всегда такие. Журналист, очевидно, перешел красную черту", - подытожил политолог.-0-