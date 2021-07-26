Дзермант: миграционный кризис грозит запустить процесс смены власти в Литве

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционный кризис может привести к смене власти в Литве. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал аналитик Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Миграционный кризис в Литве может запустить там процесс смены власти. В местах размещения беженцев начинаются стихийные митинги против этого, например, в городок Девянишки люди на такой митинг съезжались со всей Литвы, 29 июля будет митинг в Вильнюсе" - отметил эксперт.

Он уверен, что на фоне неспособности решить проблему теперешним правительством, после провала переговоров министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса в Ираке и увеличения числа авиарейсов из Багдада в Минск, ряд крупных литовских политиков стали открыто говорить, что "ситуацию можно исправить только после договоренностей с Беларусью".

"ЕС и США дали прозрачно понять, что проблема с мигрантами - это проблема Литвы. А тем временем на границе каждые сутки продолжают задерживать более сотни нелегалов. В местах их содержания, где их уже несколько тысяч, также начинаются волнения", - подытожил Алексей Дзермант.-0-