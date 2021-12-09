Дзермант: украинское руководство ведет себя крайне вызывающе и вовлечено в опасные игры у наших границ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно украинское руководство ведет себя крайне вызывающе и деструктивно, оно активно вовлечено в опасные игры вокруг наших границ. Об этом газете "Рэспублiка" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"И вновь на повестке дня Украина, точнее, фейки, связанные с якобы готовящимся российским вторжением в Украину, которые активно распространяет западная пропаганда. Почему так происходит, в чем смысл этой пропагандистской истерики? В реальности мы видим, что именно украинское руководство ведет себя крайне вызывающе и деструктивно, оно активно вовлечено в опасные игры вокруг наших границ и пытается обвинять Россию в агрессивных намерениях, которые совершает само, - считает эксперт. - Вспомним недавние атаки в Донбассе с помощью турецких беспилотников "Байрактар" или инцидент, когда украинский вертолет намеренно нарушил нашу государственную границу. Украинская власть - полный банкрот, она не выполнила ни одного предвыборного обещания: война в Донбассе продолжается, тарифы растут, а уровень жизни народа стремительно падает, уже ощущаются нехватка электроэнергии и ресурсов для отопления квартир".

Алексей Дзермант убежден, что украинская власть, обвиняя Россию в подготовке к агрессии, просто пытается перевести стрелки, списать собственные провалы на внешних врагов, к которым стали причислять уже и Беларусь. "Но ведь именно украинское руководство довело наши отношения до такого ужасного состояния: они вводили против нас санкции и блокаду нашей "Белавиа". К сожалению, сейчас Запад подталкивает Украину к войне с Россией, а сама страна фактически находится под внешним управлением. Украина является всего лишь инструментом давления на Россию и Беларусь со стороны США и Европы, но делается это в ущерб украинским интересам, судьба этой страны для них совершенно не важна, - сказал аналитик. - Украину цинично используют, выкачивают ресурсы, натравливают на своих славянских братьев, пытаются превратить в натовский полигон и отстойник для отходов. По сути, Запад уготовил для нее жуткую участь - что-то среднее между линией фронта и ядерным могильником. Но сейчас Западу важно использовать Украину как оружие, направленное против своих геополитических соперников. Политики в США, члены американского сената не скрывают, для чего им нужна эта ситуация: они прямо говорят, что хотели бы устроить для России новый Афганистан. То есть посредством украинской агрессии спровоцировать Россию на ответ, обвинить именно ее в агрессии, вовлечь максимально в противостояние и наложить очередные санкции для экономического удушения".

Политолог подчеркнул, что ни нам, ни России не нужна никакая война с Украиной, мы все от этого будем нести ущерб. "Нам нужна другая Украина - дружественная, процветающая, по-настоящему суверенная, то есть свободная от тех кровопийц и якобы доброжелателей, которые превратили эту прекрасную страну в руины и марионетку в чужих играх, направленных на разрушение славянского единства. Да, пока такая Украина - свободная и наша - это мечта. В любом случае, понимая то, как цинично ее используют, Беларуси и России нужно крепить собственный союз и вырабатывать единую стратегию по этой стране. От этого зависят наша общая безопасность и будущее", - резюмировал Алексей Дзермант. -0-