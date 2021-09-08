Дзермант: все регионы разные, но у белорусов есть скрепы, которые делают нас едиными

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь разнообразная и большая, но у всех жителей есть скрепы, общие ценности, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант во время регионального форума "Беларусь адзiная", который проходит сегодня в Минске, завершая всебелорусскую акцию аналогичных встреч по всей республике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проехали все области Беларуси, слушали людей, проблемы, которые их волнуют, какие-то предложения. Каждый эксперт специализируется на каком-то вопросе, даем какие-то установочные выступления, а затем слушаем, что люди говорят, - сказал Алексей Дзермант. - У каждого региона свои проблемы и особенности, они не повторяются. Мы собираем это все, чтобы подготовить документ о том, что мы услышали от политического актива, неравнодушных людей. Их мнения и предложения нужно доносить до руководства республики, суммировать, подвести итог".

Он привел в пример, что в Витебской области больше всего аудиторию волновало, как работать с предпринимательской средой, чтобы было взаимопонимание с местными органами власти. Гродненский актив волновал отток кадров в столицу. Также спрашивали о работе региональных вузов - это привлечение молодежи в регион. В Гомеле интересовались вопросами идеологии, партийного строительства, станет ли "Белая Русь" партией.

"Никакого формализма нет, люди открыто высказывают свое мнение. Это самое важное, потому что мы должны иметь обратную связь, слышать, что волнует людей, решения проблем находить совместно. Только так мы будем укреплять единство. Несмотря на то что регионы разные, все мы - одна страна, работаем на ее благосостояние и развитие. Каждый по-своему. И выносим из общения в регионах выводы о том, что наша страна разнообразная и большая, но у белорусов есть скрепы, общие ценности, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее", - заключил Алексей Дзермант.

Форум в Минске собрал около 600 участников - представителей депутатского корпуса, идеологической вертикали, профсоюзного движения, общественных объединений и политических партий. Очень много среди слушателей учащейся молодежи. В числе приглашенных экспертов - известные белорусские политологи, экономисты, социологи.-0-