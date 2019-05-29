Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 917 000

25-26 мая команда "Спорт-пари" совместно с Центром Макса Мирного успешно провела серию турниров по теннису SOVENOK CUP среди детей 8, 9 и 10 лет. Юные спортсмены с азартом боролись за призовые места, и все участники турнира получили памятные сувениры от команды "Спорт-пари" , которая поддерживает и помогает побеждать каждому малышу-спортсмену.

Также команда "Спорт-пари" рада сообщить об участии в организации празднования Международного дня защиты детей совместно с "Белорусской ассоциацией многодетных родителей". Праздник традиционно пройдет 1 июня в Центральном детском парке имени Максима Горького, где все желающие смогут сделать памятные фотографии с символом "Спорт-пари" - Совой.

В преддверии II Европейских игр "Спорт-пари" как официальный партнер мероприятия принимает участие в эстафете огня "Пламя мира". 25 мая факелоносцу из числа работников компании вместе с одиннадцатью другими счастливчиками выпала честь пронести огонь по улицам старинного города Полоцка, а 3 июня команда "Спорт-пари" продолжит эстафету в Бобруйске.

Тем временем самый крупный джекпот страны "Спортлото 6 из 49" уверенно приближается к отметке в 4 миллиона рублей: его размер уже превышает 3 917 000! Пока "старший брат" еще ждет своего обладателя, джекпот "Спортлото 5 из 36" разыгрывается уже в третий раз за 2019 год. Счастливую ставку сделал игрок из Гомеля. Лев признается, что выиграл благодаря аналитике и "чутья на числа":

- Я решил: если выиграю, буду называть себя профессиональным игроком. Играю каждую неделю по средам и воскресеньям, в "Спортлото 5/36" и "КЕНО". К делу подхожу серьезно: записываю цифры после розыгрышей в блокнот, анализирую. В этот раз чувствовал, что мои номера сыграют!

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 661 000 рублей. 141 079 рублей было разыграно в "КЕНО" , более 272 700 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 65 600 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 119 294 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - более 59 800 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

"Спорт-пари" - помогаем побеждать!

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