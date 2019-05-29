Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 917 000

25-26 мая команда "Спорт-пари" совместно с Центром Макса Мирного успешно провела серию турниров по теннису SOVENOK CUP среди детей 8, 9 и 10 лет. Юные спортсмены с азартом боролись за призовые места, и все участники турнира получили памятные сувениры от команды "Спорт-пари", которая поддерживает и помогает побеждать каждому малышу-спортсмену.
Также команда "Спорт-пари" рада сообщить об участии в организации празднования Международного дня защиты детей совместно с "Белорусской ассоциацией многодетных родителей". Праздник традиционно пройдет 1 июня в Центральном детском парке имени Максима Горького, где все желающие смогут сделать памятные фотографии с символом "Спорт-пари" - Совой.
В преддверии II Европейских игр "Спорт-пари" как официальный партнер мероприятия принимает участие в эстафете огня "Пламя мира". 25 мая факелоносцу из числа работников компании вместе с одиннадцатью другими счастливчиками выпала честь пронести огонь по улицам старинного города Полоцка, а 3 июня команда "Спорт-пари" продолжит эстафету в Бобруйске.
Тем временем самый крупный джекпот страны "Спортлото 6 из 49" уверенно приближается к отметке в 4 миллиона рублей: его размер уже превышает 3 917 000! Пока "старший брат" еще ждет своего обладателя, джекпот "Спортлото 5 из 36" разыгрывается уже в третий раз за 2019 год. Счастливую ставку сделал игрок из Гомеля. Лев признается, что выиграл благодаря аналитике и "чутья на числа":
- Я решил: если выиграю, буду называть себя профессиональным игроком. Играю каждую неделю по средам и воскресеньям, в "Спортлото 5/36" и "КЕНО". К делу подхожу серьезно: записываю цифры после розыгрышей в блокнот, анализирую. В этот раз чувствовал, что мои номера сыграют!
Календарь выпускника-2019
29 или 30 мая - последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов;
1-8 июня - выпускные экзамены за 9-е и 11-е классы;
8-9 июня - выпускные вечера для учащихся 11-х (12-х) классов;
2 мая - 1 июня - регистрация на ЦТ (30 июня - 2 июля - регистрация на ЦТ в резервные дни);
11 июня - 1 июля - основной этап ЦТ (6, 8 и 10 июля - резервные дни ЦТ).