ЕАЭС будет развивать сотрудничество с региональными объединениями и отдельными странами

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз будет развивать сотрудничество с региональными объединениями и отдельными государствами. Это предусмотрено основными направлениями международной деятельности на 2022 год, утвержденными лидерами стран ЕАЭС сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила на брифинге по его итогам официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетным для ЕАЭС в 2022 году будет сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, форумом "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество", ключевыми региональными экономическими объединениями и крупнейшими национальными экономиками Евразии как основы для реализации идеи Большого евразийского партнерства, - перечислила Ия Малкина. - Помимо этого, среди ключевых направлений - содействие реализации экспортного потенциала государств ЕАЭС, взаимодействие с региональными интеграционными объединениями и международными организациями в сфере зеленой экономики, проведение системной работы по мировому и региональному позиционированию союза".

По ее словам, планируется продолжить сотрудничество с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром и Ираном в соответствии с преференциальными торговыми соглашениями и с Китаем в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

"Будет продолжена работа по формированию институциональной основы для развития взаимодействия с Египтом, Израилем, Индией и Ираном в рамках переговоров о заключении соглашений о свободной торговле, а также с Индонезией и Монголией - в случае принятия Высшим Евразийским экономическим советом решений об инициировании переговоров", - добавила официальный представитель ЕЭК.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-