16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственный из оставшихся в живых защитников Брестской крепости Петр Котельников отметил 90-летие. С юбилеем ветерана поздравил от посольства Беларуси в России советник-посланник Вадим Сенюта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Дипломат пожелал юбиляру подольше оставаться в строю, сил, здоровья, счастья и благополучия и вручил цветы и подарки. "Для меня большая честь поздравить вас - защитника Брестской крепости - от имени нашего посольства с таким замечательным юбилеем. И особенно приятно сделать это в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, - сказал Вадим Сенюта. - Именно на белорусской земле вы в числе первых приняли на себя жестокий вероломный удар агрессора и не покорились ему.

В 1941-м Петру Котельникову, воспитаннику музыкального взвода 44-го стрелкового полка, исполнилось 12 лет. "Пробуждение в то утро было страшным. В первые минуты войны мы, воспитанники полков, под разрывами бомб и снарядов вслед за взрослыми бросились в арсеналы к оружию. Но винтовок нам не досталось. Крепость пылала. Мы тушили огонь в казармах, казематах, на складах, ползали в разведку, разыскивали боеприпасы, делали вылазки к Бугу за водой, помогали раненым, женщинам и детям. В конце июня группа бойцов пошла на прорыв, нас взяли с собой", - поделился воспоминаниями ветеран.

На действующий фронт Петр Котельников не попал, работал на танковом заводе на Урале. Послевоенную жизнь связал с армией, которой отдал более 30 лет, пройдя путь от рядового до полковника. Пришлось ему принять участие еще в одних боевых действиях, выполняя уже интернациональный долг. Служил также в Западной группе советских войск в Германии. За оборону Брестской крепости награжден орденом Отечественной войны II степени, за выполнение интернационального долга - орденом Красной Звезды.

С 2006 года ветеран проживает в Москве. Несмотря на возраст и состояние здоровья, каждый послевоенный рассвет 22 июня встречает в Брестской крепости. Надеется, что не изменит своей традиции и в этом году. "Сейчас моя главная цель - дожить до 75-летия Победы, как можно дольше делиться воспоминаниями, рассказывать правду о войне. К сожалению, сейчас кое-где забывают, или не хотят помнить, кто спас мир от коричневой чумы, но мы помним, помнят наши потомки и не забудут их дети! Белорусы, русские, украинцы, все народы Советского Союза были той единой непобедимой силой, которая сломила фашистскую мощь. И мы всегда будем едины, братские Беларусь и Россия, и победа всегда будет за нами!" - сказал Петр Котельников.-0-

Фото посольства Беларуси в России