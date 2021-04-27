Единый день безопасности 30 апреля посвятят предупреждению ДТП с мототранспортом

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной ГАИ напомнят владельцам двухколесного транспорта правила дорожного движения. 30 апреля пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Открой сезон без нарушений!". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

К слову, до конца месяца будет длиться республиканская профилактическая акция "Мотодвижение - без нарушений!", направленная на предупреждение и выявление нарушений ПДД мотоциклистами.

Как показывает статистика дорожных аварий, ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных транспортных средств. Зачастую последние, пренебрегая правилами безопасности, попадают в дорожно-транспортные происшествия. Основными причинами несчастных случаев с мотоциклистами являются езда в нетрезвом состоянии, превышение скорости, езда на одном колесе, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, а также управление лицами, не имеющими водительского удостоверения.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. В частности, управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и двигаться с включенным ближним светом фар. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение государственного технического осмотра. Также недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не имеющим водительского удостоверения соответствующей водительской категории. Кроме того, при движении на мотоцикле всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности.

Велосипедистам также следует быть внимательнее и помнить, что двигаться они должны по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару, пешеходной дорожке, не создавая помех для движения пешеходов, и только при отсутствии этих элементов в крайней правой полосе проезжей части. Вне перекрестков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

В темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фонарь белого цвета, сзади - красного. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен вести транспортное средство в руках.-0-