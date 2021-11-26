Единый день безопасности дорожного движения посвятили подготовке авто к зиме

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проводит сегодня Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Зимние шины - безопасность для машины!", сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Акция проводится с целью профилактики и предупреждения ДТП в осенне-зимних условиях, а также подготовки автомобилей к эксплуатации зимой.
Сотрудники ГАИ проводят разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств об основных рисках и угрозах безопасности с учетом сезонного фактора, правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, необходимости обязательной смены шин.
В ГАИ напомнили: действующее законодательство предусматривает обязательное использование с 1 декабря по 1 марта зимних шин на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 т, легковых и грузопассажирских автомобилях массой свыше 3,5 т, а также автобусах массой до 5 т. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Покрышки, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее либо знаками М+S, М&S, М S или All Seasons.
За несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от двух до пяти базовых величин.-0-