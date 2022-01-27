Единый день безопасности дорожного движения пройдет 28 января

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 января пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Вместе - за безопасность на дорогах", сообщили БЕЛТА в ГУГАИ МВД.

Профилактические мероприятия в этот день будут направлены на пропаганду соблюдения правил безопасного поведения на дороге, формирование правовой культуры и правопослушного поведения всех участников дорожного движения.

"Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделят разъяснению правил безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, особенностей перехода проезжей части, в том числе в условиях недостаточной видимости и при гололедице, напомнят взрослым и детям об опасности игр вблизи проезжей части, правилах выбора мест для катания на санках и тюбингах", - рассказали в ведомстве.

В Беларуси по итогам 2021 года в сравнении 2020-м зарегистрировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них на 7,4% (с 3579 до 3333 человек), также количество погибших на 9,7% (с 569 до 519) и раненых на 4,6% (с 3 577 до 3 561).

"В целом по республике снизилось одновременно количество ДТП, погибших и раненых в них людей по вине нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, а также пешеходов. Наряду с этим сократилось число раненых в ДТП по вине водителей мототранспорта, а также ДТП, погибших и раненых - по вине велосипедистов", - добавили в ГУГАИ МВД.-0-