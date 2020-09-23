23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 25 сентября под девизом "Время стать заметным!", сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Это профилактическое мероприятие направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта. Сотрудники ГАИ напомнят участникам дорожного движения о правилах и пользе ношения световозвращателей в темное время суток и в условиях ограниченной видимости (при тумане, дожде и снегопаде).

С наступлением осени проблема гибели и травмирования людей на темной дороге становится все актуальнее. В дни, когда дорожную обстановку осложняют дожди и туманы, ситуация только усугубляется. Водители просто не видят находящегося на дороге человека. Идущий в темноте по проезжей части пешеход либо двигающийся велосипедист становятся видимыми для автомобилиста в лучшем случае за 25-30 м. Это расстояние при скорости движения 90 км/ч автомобиль проходит приблизительно за одну секунду - слишком мало для принятия каких-либо мер. Даже при скорости 50 км/ч остановочный путь автомобиля превышает это расстояние.

Световозвращатели (фликеры) позволяют самым незащищенным участникам движения "светиться" в ближнем свете фар на расстоянии 130-140 м, а при движении с дальним светом расстояние увеличивается до 400 м. И это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание наезда. Важно, чтобы фликеры были правильно закреплены. Они должны быть хорошо видны водителям, а не скрыты за сумкой или складками одежды. Оптимальным вариантом является использование повязок и браслетов, прикрепленных на руках и ногах пешехода со стороны проезжей части.

В ГАИ напомнили, что при движении по дороге в темное время суток или при ее недостаточной видимости на велосипеде и гужевом транспортном средстве спереди должен быть включен фонарь, излучающий белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. Кроме того, велосипедистам и возчикам гужевых повозок рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости. В свою очередь водители должны проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов и движении по трассам вблизи населенных пунктов.

За 8 месяцев на дорогах республики произошло 695 ДТП с участием пешеходов, 210 наездов на велосипедистов и 2 наезда на гужевой транспорт.-0-