Единый день безопасности по предупреждению ДТП на пешеходных переходах пройдет 30 октября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 29 октября 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:12 Житель Житковичей написал оскорбление на флаге Беларуси Происшествия
16:10 В Лионе задержали вооруженного ножом человека В мире
16:06 Визит экспертов ENSREG для обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС ожидается в декабре Экономика
16:05 Турчин: без статистики и анализа сложно принять верное управленческое решение Регионы
15:49 Франция перевела действующий план борьбы с терроризмом на высший уровень В мире
15:42 Минчанин с помощью мобильного телефона похитил деньги пяти человек Происшествия
15:42 "Гомсельмаш" отгрузил крупную партию машинокомплектов комбайнов в Таджикистан Экономика
15:37 Инвестпроект по производству упаковочной бумаги реализуют на Светлогорском ЦКК до конца 2023 года Экономика
15:33 Сообщения о третьем нападении во Франции не подтвердились В мире
15:32 Единый день безопасности по предупреждению ДТП на пешеходных переходах пройдет 30 октября Общество
15:31 Студенческий форум "За нами будущее" открылся в Могилеве Регионы
15:22 Во Франции совершено третье нападение за день В мире
15:13 Погода в Беларуси благоприятна для завершения уборочной - Белгидромет Общество
15:08 Останки 17 красноармейцев перезахоронили в Чаусском районе Регионы
15:07 "Царь зверей" и "Тайна Мосли" - минские кинотеатры подготовили программу на осенние каникулы Афиша
15:07 Компания Boeing из-за пандемии сократит 30 тыс. работников В мире
15:00 БРСМ возобновил работу горячих линий для оказания помощи пожилым гражданам Общество
14:56 Обучение пилотов в Беларуси планируют начать в 2021 году - Минтранс Общество
14:51 Фестиваль-конкурс "Мельница моды" стартовал в Минске Культура
14:49 Тотальных ограничений из-за COVID-19 в России не планируется - Путин В мире
14:47 Самоизоляция при въезде в Беларусь не касается дипломатов и водителей-международников Общество
14:40 Электросамокат загорелся в торговом центре Минска - эвакуированы около 100 человек Происшествия
14:36 Марсоход Perseverance преодолел половину пути до Марса Технологии
14:31 Эксперт: зло, которое польское руководство пыталось причинить Беларуси, вернулось назад в Польшу Общество
14:26 Торжественную клятву лицеиста принесли 60 первокурсников Лицея МЧС Общество
14:25 Вооруженный мужчина напал на сотрудников полиции в Авиньоне В мире
14:22 Корректировки нормативной базы сбалансируют интересы личности, общества, государства - мнение Регионы
14:18 ЕС может приостановить безвизовый режим с Украиной В мире
14:14 Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я Президент - Лукашенко Президент
14:08 "Они могут нам здорово помочь" - Лукашенко поручил сделать не формальной работу народных дружин Президент
Все новости
Все новости
Общество
29 октября 2020, 15:32

Единый день безопасности по предупреждению ДТП на пешеходных переходах пройдет 30 октября

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения пройдет 30 октября под девизом "Пешеходный переход - место встречи вежливых людей!". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

"Мероприятие направленно на профилактику ДТП, совершающихся на пешеходных переходах. Сотрудники ГАИ напомнят участникам дорожного движения о правилах пересечения проезжей части и проезда пешеходных переходов", - рассказали в ГАИ.

За прошедшие сутки в республике произошло 267 ДТП с материальным ущербом. Совершено 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 6 получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 50 водителей. Пресечено 134 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

За 9 месяцев на дорогах страны с участием пешеходов произошло 783 ДТП, в которых 135 человек погибли и 671 человек получил травмы. 438 из этих происшествий (примерно 56%) были совершены на пешеходных переходах. Причиной 347 дорожных трагедий стало нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и двигаться вблизи них со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу желающим пересечь проезжую часть людям. Особенно бдительными следует быть, если вы заметили вблизи перехода детей, так как их поведение порой бывает непредсказуемым. Если перед пешеходным переходом остановился или замедлился автомобиль, то для других водителей попутных транспортных средств это должно стать сигналом к снижению скорости и готовности предоставить преимущество пешим участникам движения. Не стоит забывать и важное правило, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

"В свою очередь каждый пешеход перед выходом на переход должен остановиться, осмотреться и удостовериться, что водители его пропускают. Сам по себе зеленый свет пешеходного светофора не может быть гарантией безопасности. Водители - это обычные люди, способные ошибаться. Они могут отвлечься, задуматься, заболтаться по телефону, быть уставшими или плохо себя чувствовать, не заметить, что для них загорелся красный сигнал или понадеются, что успеют проскочить, - отметили в ГАИ. - Поэтому ради собственной безопасности пешеход, будь он взрослым или ребенком, во время пересечения дороги должен внимательно смотреть по сторонам, а не погружаться в раздумья, отвлекаться на разговоры или рассматривать изображения на смартфоне. Если из-за стоящего транспорта обзор ограничен или закрыт, то выходить на проезжую часть опасно, так как участники движения не видят друг друга. В таком случае либо подождите, пока габаритный транспорт уедет, либо осторожно выгляните из-за него, прежде чем начинать переход".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция безопасность ГАИ дороги
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Погода в Беларуси благоприятна для завершения уборочной - Белгидромет
Фото из архива БРСМ возобновил работу горячих линий для оказания помощи пожилым гражданам
Во время полетов. Фото из архива Обучение пилотов в Беларуси планируют начать в 2021 году - Минтранс
Фото из архива Самоизоляция при въезде в Беларусь не касается дипломатов и водителей-международников
Александр Шпаковский. Фото из архива Эксперт: зло, которое польское руководство пыталось причинить Беларуси, вернулось назад в Польшу
Фото ucp.by Торжественную клятву лицеиста принесли 60 первокурсников Лицея МЧС
Главное
Лукашенко поставил перед новыми помощниками в регионах задачу по обеспечению общественной безопасности
Кубраков назначен министром внутренних дел
Стратегия инновационного развития ЖКХ до 2025 года разработана в Беларуси
Minsk World: новые жители, новые дома, новые темпы. И лучшие условия для покупки квартир!
Топ-новости
"Они могут нам здорово помочь" - Лукашенко поручил сделать не формальной работу народных дружин
Лукашенко о ситуации в Польше: они хотели у нас мятеж устроить, а получили сами
Кунцевич: от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг
Минэнерго: нота протеста Литвы - неудачная попытка дискредитировать проект БелАЭС
Визит экспертов ENSREG для обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС ожидается в декабре
Пархамович рассказал о работе "Белавиа" в условиях пандемии
Обучение пилотов в Беларуси планируют начать в 2021 году - Минтранс
Погода в Беларуси благоприятна для завершения уборочной - Белгидромет
Союзные парламентарии призвали своевременно реагировать на появление фейковой информации
Минздрав разъяснил, кто должен соблюдать 10-дневную самоизоляцию при въезде в Беларусь
Гендиректор: коллектив "Гродно Азота" на рабочих местах, все техпроцессы под контролем
Марзалюк: любая власть обязана навести порядок на улицах и сделать жизнь спокойной
БРСМ возобновил работу горячих линий для оказания помощи пожилым гражданам
Более чем в 10 раз выросла сумма сделок компаниями из Китая на БУТБ в январе-сентябре
Дожди и до +13°С ожидается в Беларуси 30 октября
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.