Единый день безопасности по предупреждению ДТП на пешеходных переходах пройдет 30 октября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения пройдет 30 октября под девизом "Пешеходный переход - место встречи вежливых людей!". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

"Мероприятие направленно на профилактику ДТП, совершающихся на пешеходных переходах. Сотрудники ГАИ напомнят участникам дорожного движения о правилах пересечения проезжей части и проезда пешеходных переходов", - рассказали в ГАИ.

За прошедшие сутки в республике произошло 267 ДТП с материальным ущербом. Совершено 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 6 получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 50 водителей. Пресечено 134 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

За 9 месяцев на дорогах страны с участием пешеходов произошло 783 ДТП, в которых 135 человек погибли и 671 человек получил травмы. 438 из этих происшествий (примерно 56%) были совершены на пешеходных переходах. Причиной 347 дорожных трагедий стало нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и двигаться вблизи них со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу желающим пересечь проезжую часть людям. Особенно бдительными следует быть, если вы заметили вблизи перехода детей, так как их поведение порой бывает непредсказуемым. Если перед пешеходным переходом остановился или замедлился автомобиль, то для других водителей попутных транспортных средств это должно стать сигналом к снижению скорости и готовности предоставить преимущество пешим участникам движения. Не стоит забывать и важное правило, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

"В свою очередь каждый пешеход перед выходом на переход должен остановиться, осмотреться и удостовериться, что водители его пропускают. Сам по себе зеленый свет пешеходного светофора не может быть гарантией безопасности. Водители - это обычные люди, способные ошибаться. Они могут отвлечься, задуматься, заболтаться по телефону, быть уставшими или плохо себя чувствовать, не заметить, что для них загорелся красный сигнал или понадеются, что успеют проскочить, - отметили в ГАИ. - Поэтому ради собственной безопасности пешеход, будь он взрослым или ребенком, во время пересечения дороги должен внимательно смотреть по сторонам, а не погружаться в раздумья, отвлекаться на разговоры или рассматривать изображения на смартфоне. Если из-за стоящего транспорта обзор ограничен или закрыт, то выходить на проезжую часть опасно, так как участники движения не видят друг друга. В таком случае либо подождите, пока габаритный транспорт уедет, либо осторожно выгляните из-за него, прежде чем начинать переход".-0-