Единый день безопасности пройдет под девизом "Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения в последнюю пятницу месяца Госавтоинспекция проведет под девизом "Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь". Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Главной темой выступлений милиционеров станет пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Сотрудники ГАИ в очередной раз напомнят водителям и пешеходам, к чему приводит недисциплинированность и безрассудство на дорогах.

В прошлом году в столице зарегистрировано 590 дорожно-транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и свыше 600 получили травмы различной степени тяжести. "По вине водителей транспортных средств совершено свыше 470 аварий. 79 ДТП допущены по вине пешеходов. К основным причинам, приводящим к дорожным происшествиям, стоит отнести чаще всего несоблюдение действующего законодательства. Статистика показывает, что в большинстве случаев водители и пешеходы попали в ДТП не из-за слабых знаний правил дорожного движения, а из-за своей недисциплинированности, неосторожности и неуважения друг к другу", - рассказали в ГАИ.

Самым распространенным видом ДТП по-прежнему остается наезд на пешеходов. Так, только в прошлом году в Минске с этой категорией участников дорожного движения произошли 243 аварии (41% от общего количества ДТП), в которых погибли 17 человек. Кроме того, в списке участников дорожного движения встречаются водители, нарушающие правила проезда перекрестков, скоростной режим и правила маневрирования. Нередко виновниками аварий становятся и нетрезвые горожане.

"Несмотря на предпринимаемые меры, дорожно-транспортные происшествия продолжают уносить и калечить человеческие судьбы. И в решении проблемы предотвращения дорожного травматизма одной Госавтоинспекции недостаточно. Каждый участник дорожного движения должен осознать, что таит в себе дорога, и задуматься, стоит ли нарушать в той или иной ситуации", - добавили в ГАИ.-0-