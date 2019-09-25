Единый день пассажира проведет БЖД 26 сентября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день пассажира проведет Белорусская железная дорога 26 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Общение с пассажирами в таком формате осуществляется уже несколько лет. Мероприятия проходят в последний четверг третьего месяца квартала с 14.00 до 17.00 на внеклассных железнодорожных вокзалах и вокзалах первого класса в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Орше.

Единый день пассажира организуется для изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи, выработки эффективных мер для повышения качества обслуживания. Во время мероприятия вопросы специалистам можно задавать устно, а также письменно.

БЖД постоянно изучает мнение пассажиров с помощью анкетирования. Эффективному взаимодействию с клиентами способствует работа контакт-центра Белорусской железной дороги. Информация справочного характера о правилах перевозок и оказываемых услугах предоставляется круглосуточно по телефону 105. Кроме того, по номеру 151 также круглосуточно осуществляется информационная поддержка дистанционных каналов продаж проездных документов, физически ослабленных лиц, оказание помощи в урегулировании нестандартных ситуаций при получении пассажирами услуг железнодорожного транспорта.-0-