Единый механизм возмещения затрат на сети водоснабжения и канализации предлагают ввести в Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров, которым определяется механизм возмещения затрат на строительство распределительных сетей водоснабжения, водоотведения (канализации) в районах индивидуальной жилой застройки, вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Принятие проекта постановления позволит определить единый механизм возмещения затрат на строительство распределительных сетей водоснабжения, водоотведения (канализации) в существующих районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, построенных как за счет средств эксплуатирующих организаций, так и за счет средств граждан либо с их долевым участием. Тем самым соблюдается принцип справедливости, а также устанавливаются единые правила присоединения новых потребителей к таким сетям", - говорится в обосновании к проекту документа.

В частности, предусмотрено, что собственники домов, присоединяемых к таким сетям, возмещают эксплуатирующим организациям затраты на их строительство путем перечисления средств на специальные счета этих организаций. При этом размер платы за присоединение рассчитывается по каждому объекту строительства и принимается как результат деления фактических затрат, понесенных эксплуатирующей организацией на строительство сетей в индивидуальной жилой застройке, на количество всех объектов недвижимости в застройке, где эти сети построены. При последующем присоединении новых собственников домов, затраты на проектирование и строительство сетей индексируется с применением региональных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ за период, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором сети введены в эксплуатацию.

Проект постановления подготовлен в соответствии с указом от 22 декабря 2018 года №488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)".

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 28 марта.-0-