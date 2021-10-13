ЕЭК и ЕАБР проведут фотоконкурс "Это мой Союз" в Instagram

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Евразийский банк развития 15 октября запускают фотоконкурс "Это мой Союз" в социальной сети Instagram. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Евразийский экономический союз - это не только союз пяти стран. Это прежде всего союз людей: друзей, единомышленников, коллег, партнеров. Нас много, мы разные, но мы - вместе, и мы живем в ЕАЭС", - сказала Ия Маклина.

Она пригласила всех граждан стран ЕАЭС к участию в конкурсе. "Выкладывайте в Instagram свои фотографии с изображением союза во всех его проявлениях с хештегом #ЭтоМойСоюз. Это может быть фото брачного, профессионального, дружеского или любого другого союза. Изображение людей из разных стран ЕАЭС приветствуется", - отметила представитель ЕЭК.

По ее словам, открытие выставки лучших фотографий и вручение призов победителям состоится в рамках Евразийского конгресса в декабре. Условия фотоконкурса будут опубликованы на сайте ЕЭК.-0-