ЕЭК настроена на проведение Евразийского экономического форума в Минске в очном формате

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Началась подготовка к проведению Евразийского экономического форума в декабре в Минске. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга проинформировала помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Мы настроены на проведение форума в очном формате, но, безусловно, эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, - сказала Ия Малкина. - Приглашаем всех желающих, представителей бизнеса, научных кругов принять активное участие не только в работе форума, но и в подготовке материалов к нему".

По ее словам, рабочую группу по формированию концепции форума, плана его проведения возглавил член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.-0-