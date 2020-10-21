ЕЭК одобрила проект дорожной карты по созданию общего рынка органической сельхозпродукции в ЕАЭС

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельхозпродукции в Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга проинформировала помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

Дорожная карта предусматривает разработку проекта международного договора, цель которого - свободное перемещение органической сельхозпродукции в ЕАЭС. "Для этого предполагается установить единые требования к порядку производства, маркировки, сертификации и ввоза на таможенную территорию такой продукции, а также обеспечения взаимного признания документов об оценке соответствия", - пояснила Ия Малкина.

"Мы планируем выстраивать диалог с международными организациями и прорабатывать вопросы доступа нашей органической продукции на рынки третьих стран", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-