ЕЭК одобрила проект соглашения о взаимном признании в ЕАЭС документов об ученых степенях

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня одобрила проект соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза и направила его в страны ЕАЭС для внутригосударственного согласования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документ разработан ЕЭК совместно со странами ЕАЭС для повышения мобильности работников высшей научной квалификации. "Соглашение направлено на прямое признание документов об ученых степенях, без дополнительного подтверждения, что повысит комфортность трудоустройства высококвалифицированных специалистов в ЕАЭС", - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

В настоящее время граждане стран ЕАЭС, имеющие ученые степени и желающие работать в другом государстве союза, должны пройти процедуру признания соответствующих документов - нострификацию. Эта процедура длится до шести месяцев, что препятствует активному перемещению высококвалифицированных специалистов внутри Евразийского экономического союза.

"Разработка и заключение этого международного договора предусмотрены стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - добавили в ЕЭК.-0-