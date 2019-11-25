ЕЭК ООН создаст интернет-портал о достижении странами Целей устойчивого развития

25 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций создаст в 2020 году сайт, который позволит странам отслеживать свои достижения на пути к Целям устойчивого развития. Об этом сегодня заявила исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова.

Цели устойчивого развития были определены странами - членами ООН в 2015 году в рамках Повестки-2030. Повестка содержит глобальные цели и направлена на рациональное использование и сохранение ресурсов планеты, борьбу с изменениями климата, обеспечение благополучного развития общества, в том числе в сфере здравоохранения и образования, а также повышение уровня общего благосостояния, обеспечение людей достойной работой, развитие городов и населенных пунктов.

"Ожидается, что информационная панель, связанная с базой данных целей экономичного развития, станет доступна в начале 2020 года", - сказала она, выступая на пленарном заседании Форума устойчивого развития "Общее будущее".

По словам Ольги Алгаеровой, сайт будет содержать информацию о реализации обозначенных целей в разных странах, что облегчит доступ государств к необходимым данным.

Форум устойчивого развития "Общее будущее" проходит в Москве 25 ноября. Среди ключевых тем - обсуждение национальной системы показателей Целей устойчивого развития Повестки-2030.-0-