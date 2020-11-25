ЕЭК отмечает значительное сокращение в России числа трудовых мигрантов из стран ЕАЭС

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия отмечает значительное сокращение в России из-за пандемии COVID-19 числа трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза, при этом в Беларуси отмечен небольшой рост их числа. Такие данные привела сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока можно говорить о влиянии пандемии на рынок труда ЕАЭС в I полугодии текущего года", - сказала Ия Малкина. По сведениям, имеющимся в ЕЭК, численность трудовых мигрантов из государств ЕАЭС в других странах ЕАЭС в целом в I полугодии относительно того же периода 2019 года сократилась почти на 41% - с 471 тыс. до 279 тыс. Больше всего это затронуло рынок труда в России: количество трудовых мигрантов уменьшилось с 444 тыс. до 247 тыс. В основном Россию покинули трудовые мигранты из Кыргызстана, а также трудящиеся из Армении. В Беларуси, Армении и Казахстане, по словам Ии Малкиной, отмечается небольшой рост числа трудовых мигрантов из других стран ЕАЭС. В Кыргызстане в этом году, как и в предыдущем, не зарегистрированы трудящиеся из стран союза.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК подчеркнула, что граждане стран ЕАЭС, которые на законных основаниях временно находятся в другой стране союза, имеют право на осуществление трудовой деятельности. "И это право необходимо им обеспечить даже в условиях пандемии", - обратила внимание Ия Малкина.-0-