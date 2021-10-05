ЕЭК разрешила использовать электронные ветсертификаты при таможенном контроле

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии разрешил использовать электронные ветеринарные сертификаты при осуществлении таможенного контроля. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина по итогам сегодняшнего заседания Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и на таможенной территории союза дополнено нормой об использовании электронных ветеринарных сертификатов", - сказала Ия Малкина.

В настоящее время при перемещении товаров, подлежащих ветеринарному контролю, выдаются сертификаты, оформленные на бумажном бланке. "Переход на использование электронных сопроводительных документов позволит повысить эффективность ветеринарного контроля за счет улучшения обмена информацией о выданных сертификатах, а также исключить возможность подделки сертификатов", - подчеркнула представитель ЕЭК.

"Принимая во внимание различную техническую оснащенность государств союза, наряду с электронными ветеринарными сертификатами допускается использование бумажных", - добавила Ия Малкина.-0-