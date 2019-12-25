ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС сделать транспорт более доступным для инвалидов

25 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила пакет рекомендаций для стран Евразийского экономического союза, касающихся оказания услуг лицам с ограниченными физическими возможностями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ определяет рекомендуемые подходы к транспортной инфраструктуре и средствам общественного пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, вагоны трамваев, метрополитена, пассажирских поездов, речные и морские пассажирские суда, самолеты гражданской авиации) для обеспечения беспрепятственного доступа к ним лицам с ограниченными физическими возможностями, - отметили в ЕЭК. - Его реализация будет способствовать повышению качества транспортных услуг и созданию в государствах - членах ЕАЭС системы мер, обеспечивающих лицам с ограниченными физическими возможностями условий для преодоления ограничений жизнедеятельности, а также равного с другими гражданами доступа к транспортным услугам".-0-