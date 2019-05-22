ЕЭК установила нормы безопасности для дезинфицирующих средств

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила нормы безопасности и токсичности для дезинфицирующих средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Внесены изменения в единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), - отметили в пресс-службе. - Документ дополнен новым приложением, в котором определяются нормативные показатели токсичности и безопасности дезинфекционных средств".

Гигиенические нормативы позволят классифицировать регистрируемое средство - как производимое в государствах ЕАЭС, так и импортируемое из третьих стран - в зависимости от показателей безопасности и одновременно установить порядок его применения.-0-