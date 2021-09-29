ЕЭК: восстановить пассажирское сообщение в ЕАЭС на доковидном уровне - один из приоритетов

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Восстановление транспортного пассажирского сообщения в Евразийском экономическом союзе на доковидном уровне - одна из приоритетных задач. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина сообщила, что 27 сентября на заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЕАЭС был рассмотрен вопрос об эпидситуации в странах по COVID-19. "По информации, представленной главными санитарными врачами, снижение заболеваемости отмечается в Казахстане, в остальных государствах ситуация остается нестабильной", - отметила она.

"Учитывая ход вакцинации в государствах союза, а также рост числа людей с приобретенным в результате заболевания естественным иммунитетом, одна из приоритетных задач - восстановление транспортного пассажирского сообщения между странами в полном объеме, на доковидном уровне", - подчеркнула представитель ЕЭК. Она напомнила, что этой осенью полностью восстанавливается авиационное сообщение между Россией и Беларусью.

Ия Малкина добавила: на заседании Совета ЕЭК 5 октября планируется рассмотреть проект поручения, направленного на расширение возможностей для трансграничного перемещения граждан между государствами союза всеми видами транспорта.-0-