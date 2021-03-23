Эффективность лечения лекарственно устойчивого туберкулеза новейшими препаратами составила 78%

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лечение лекарственно устойчивого туберкулеза новейшими противотуберкулезными препаратами показало высокую эффективность, сообщил журналистам директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективность лечения в этих группах при множественной и широкой лекарственной устойчивости составляет 78%, - сказал Геннадий Гуревич. - Пролечен этими препаратами 41 ребенок с эффективностью 100%. Эти результаты опубликованы в зарубежных журналах и являются также большим достижением нашей программы".

Директор центра пояснил: показатель эффективности в 78% связан с тем, что некоторые пациенты прекращают лечение. Но среди тех, кто привержен лечению, результаты очень хорошие - 95-100%.

Режимы лечения туберкулеза с использованием новых противотуберкулезных лекарственных средств - бедаквилина, деламанида, клофазимина - инновационные. В Беларуси они используются с 2015 года. Если вначале их применяли всего 12% пациентов, то в 2020 году - 97%.

В Беларуси стремятся к бактериологическому подтверждению всех случаев заболевания, что очень важно с точки зрения выбора лекарственных средств, отметил Геннадий Гуревич. Более того, в РНПЦ внедрен метод, в соответствии с которым при наличии каких-либо изменений в легких (и при отсутствии бактериологического подтверждения) проводится видеоторакоскопическое исследование биопсийного материала с последующим молекулярно-генетическим, бактериологическим, морфологическим исследованием субстрата, чтобы доказать туберкулезную этиологию и определить, чем лечить конкретного пациента.

Директор РНПЦ также рассказал об итогах подпрограммы "Туберкулез" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность", которая завершилась в прошлом году. За пять лет потрачено свыше Br120 млн на закупку противотуберкулезных лекарственных средств, расходных материалов, оборудования, необходимых для борьбы с туберкулезом. Все индикаторы пятилетней госпрограммы выполнены и перевыполнены.

Так, смертность за пять лет снижена на 73,9%, с 4,6 до 1,2 на 100 тыс. населения, заболеваемость - на 59,2%, с 39,9 до 16,3 на 100 тыс. населения. Кроме того, доля успешного лечения туберкулеза увеличилась на 36,2%. "Все эти показатели свидетельствуют о том, что очень много сил потрачено на борьбу с туберкулезом в нашей республике, это консолидированные усилия и Министерства здравоохранения, и противотуберкулезной программы, - сказал Геннадий Гуревич. - Мы благодарны нашим коллегам, сотрудничающим организациям, в частности Глобальному фонду, организации "Врачи без границ". Без их помощи было бы очень трудно достигнуть указанных результатов".

К слову, с Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией противотуберкулезная служба сотрудничает более 10 лет. "Сейчас мы подготовили новую заявку на выделение гранта на 2022-2024 годы. В ближайшее время будем ее представлять и надеемся, что она будет удовлетворена", - сказал директор центра. По его словам, средства выделяются на те направления, которые сложно финансировать на государственном уровне, в частности закупку новейших лекарственных средств, не зарегистрированных в республике, а также молекулярно-генетическую диагностику.-0-