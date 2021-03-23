23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют изучить особенности сочетанного течения туберкулеза и COVID-19, сообщил журналистам директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем центре пролечились более 20 пациентов с туберкулезом и COVID-19. Мы планируем научное исследование по изучению особенностей течения и ведения данной коморбидной патологии, но первые впечатления такие: особенно тяжелого течения нет. Мы не видели случаев очень тяжелого течения COVID-19 при туберкулезе", - сказал Геннадий Гуревич.

Он отметил, что противотуберкулезная служба задействовалась для борьбы с COVID-19. Более 25% коечного фонда было перепрофилировано, на койках противотуберкулезных организаций пролечены более 6,4 тыс. пациентов с коронавирусом.

Как отметил специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси доктор Масуд Дара, пока нет достоверных данных, свидетельствующих о более тяжелом течении COVID-19 у пациентов с туберкулезом, как и о более высоком риске их инфицирования. "В настоящее время мы как раз собираем данные, чтобы иметь возможность утверждать, есть ли какая-то закономерность в течении заболевания при сочетанных COVID-19 и туберкулезе", - сказал он.

Масуд Дара заметил, что из-за пандемии снизился уровень диагностики туберкулеза, поскольку акцент сместился на другую тему, тем не менее это заболевание сохраняет свою актуальность. Он порекомендовал не затягивать с обращением в учреждение здравоохранения за диагностикой как COVID-19, так и туберкулеза при наличии симптомов, например кашля в течение трех и более недель.

Спецпредставитель регионального директора ВОЗ также высказался про многолетнее сотрудничество ВОЗ с Беларусью в лечении туберкулеза, в том числе с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. "Господин Гуревич и его команда проделали феноменальную работу, они являются мировыми первопроходцами в деле лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью", - отметил он. Подтверждением этого стало создание на базе образовательного центра РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии сотрудничающего центра ВОЗ - единственного в своем роде не только в Беларуси, но и в мире. Масуд Дара пояснил, что наличие сотрудничающего центра ВОЗ означает, что достижения в разработке новых препаратов РНПЦ становятся доступны коллегам во всем мире. За прошлый год, несмотря на эпидемию, там прошли обучение 63 слушателя из 12 стран мира, проведены четыре образовательных программы.

Что касается Европы, число новых случаев туберкулеза снижается. "Когда я начал свою работу в региональном бюро ВОЗ по теме туберкулеза, ежегодно в регионе среди 53 государств мы регистрировали около полумиллиона случаев, в прошлом году это число составило 240 тыс., - сказал Масуд Дара. - При этом именно в Европейском регионе ВОЗ регистрируется наиболее стремительное снижение численности случаев заболевания по сравнению с другими регионами - примерно 5% в год. На 9% ежегодно снижается смертность, что мы считаем хорошим достижением".-0-