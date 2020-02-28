Египетского гуся впервые заметили в Беларуси

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые отмечен новый для нашей страны вид - египетский гусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненского областного отделения общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" орнитолог Дмитрий Винчевский.

На необычных птиц во время вспашки поля обратил внимание механизатор СПК "Макаровцы" из Берестовицкого района. Мужчина даже сфотографировал их на мобильный телефон. Птицы трактора не боялись, однако при приближении человека улетели.

Природный ареал обитания египетского, или, как еще его называют, нильского гуся - территории на юг от Сахары. Живет их популяция и на Ниле. Однако этих птиц люди завезли и в Западную Европу, где затем появились популяции.

"Отмечаются их регистрации и в Польше. Скорее всего, замеченные у границы птицы прилетели из страны-соседки", - отметил Дмитрий Винчевский. Египетский гусь, по его словам, для Беларуси вид-интродуцент, поэтому может быть потенциально опасен. Впрочем, делать выводы пока еще преждевременно.

Теплая погода способствует возвращению в Беларусь после зимовки перелетных птиц. Уже массово прилетают гуси, некоторые, впрочем, даже зимовали на западе страны, отдельные виды уток, журавли, скворцы, чибисы. В ближайшее время весенняя миграция будет набирать ход.-0-