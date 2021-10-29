Эйсмонт: беглая оппозиция развернула цирк-шапито вокруг предстоящего заседания ВГС Союзного государства

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беглая оппозиция развернула цирк-шапито вокруг запланированного на 4 ноября заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. На это обратил внимание председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Иван Эйсмонт заметил, что приближающееся заседание ВГС всю неделю сопровождал большой информационной шум. "Мы с улыбкой наблюдали за всем этим цирком-шапито, который развернулся в очередной раз. Я имею в виду параллельную реальность в виде Telegram-каналов и информационных ресурсов беглой оппозиции, которая вдруг решила, что это мероприятие не состоится. Было включено все воображение, которого там хватает, весь поток лжи был вылит в интернет", - сказал руководитель медиахолинга.

Он обратил внимание, что сами страны готовятся к этому мероприятию в спокойном рабочем режиме, а вот "западнее Бреста и Гродно все сходят с ума". "Я имею в виду политические элиты. На мой взгляд, задача десятилетий провалилась: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Молдова - эта цепь не соединилась", - констатировал Иван Эйсмонт.-0-