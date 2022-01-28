Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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28 января 2022, 17:43

Эйсмонт: обществу предстоит думать над поставленными Президентом вопросами

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обществу предстоит думать над вопросами, поставленными Александром Лукашенко в Послании, и, может быть, организовать широкий диалог. Об этом пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила по окончании ежегодного Послания Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Оценивая вопросы, которые поставил Президент перед народом, Наталья Эйсмонт отметила, что три основных - глобальные, но весьма конкретные. Они продолжают очень важную тему о том, что независимость стоит дорого, и речь не об экономической составляющей. Независимость стоит того, чтобы за нее бороться, убеждена пресс-секретарь. А четвертый вопрос - это вопрос жизни и смерти.

"И сейчас обществу предстоит думать над поставленными Александром Григорьевичем вопросами, может быть, организовать широкий диалог", - сказала Наталья Эйсмонт в комментарии изданию "Минская правда".

Она отметила, что Послание - это всегда комплексное мероприятие и в нем сложно выделить самое главное. "Здесь Президент, если его словами говорить, гвозди забивает по каждой теме. При этом Президент хочет, чтобы это было лаконично, поскольку это не пресс-конференция. То есть это должно быть емкое, программное, компактное выступление, - пояснила Наталья Эйсмонт. - Но при этом в Послании нужно затронуть все актуальные, острые, злободневные темы и те, которые волнуют людей в самых отдаленных уголках".

Пресс-секретарь полагает, что Президенту удалось решить все эти задачи: "И концентрация внимания в зале была очень высокая, и спектр тем очень широкий. И то, что глава государства согласился ответить на вопросы - это тоже очень важный момент, что это не прозвучало монологом".

Самое же главное, по мнению Натальи Эйсмонт, это то, что послание зацепило каждого, в том числе тех, кого сегодня волнует вопрос войны и мира.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Она также рассказала, как происходит подготовка Послания. Базис готовит Правительство и Администрация Президента. Президент дорабатывает его на разных этапах, документ несколько раз уходит и возвращается в Администрацию Президента. Финальные правки вносит обычно в вечер перед мероприятием, ночью сам глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, по ходу Послания глава государства адресовал белорусскому народу три вопроса: "Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?", "Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость?" и "Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя?".

В дополнение к ним в ходе ответов на вопросы приглашенных прозвучал и четвертый вопрос: "А если бы Лукашенко не было в августе 2020 года, что было бы? Простите за нескромность. Я уже отвечал на этот вопрос. Я тогда с ребенком по улице с автоматом бегал не потому, чтобы себя показать. Это была опасность. Я бегал и защищал свое, потому что я это создал своими руками вместе с вами. Но я был впереди, я принимал решения эти. И вас защищал, как своих детей. Я вас не мог бросить. И моя жизнь тогда ничего бы не стоила. Так решительно я был настроен. И не дай бог, другой был бы Президент".

Всего глава государства обращался с Посланием на протяжении более двух с половиной часов и еще около часа отвечал на вопросы участников мероприятия. Третьей частью мероприятия стал концерт мастеров искусств Беларуси "Миллионы сердец".-0-

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