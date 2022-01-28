Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Послание белорусскому народу и Национальному собранию как три вопроса к белорусскому народу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенность сегодняшнего мероприятия понятна. Она озвучена нашими специалистами, журналистами. Но я хотел бы придать новое звучание этому Посланию и подтекстом назвать его как три вопроса к белорусскому народу", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул: "Мы привыкли к тому, что белорусский народ, избрав своего Президента, вправе спросить с него, критиковать, как только это возможно, обижаться на него, в радости проводить время. Но, наверное, и белорусский Президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. Вопросы, волнующие Президента и наше общество".-0-