Эйсмонт: прошедшие полтора года дали старт формированию в Беларуси настоящего гражданского общества

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедшие полтора года дали старт формированию в Беларуси настоящего гражданского общества. Об этом Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Наталья Эйсмонт отметила, что во второй половине 2020-го, 2021-м году в стране сформировалось мощное патриотическое движение, появилось новое лицо белорусской журналистики, яркие молодые отечественные блогеры.

"Мое личное мнение, что впервые за суверенную историю нашей страны, эти полтора года - начало формирования настоящего гражданского общества. Да, этот процесс сейчас только зарождается. И есть там внутренние какие-то моменты, сложности, об этом все знают. Но это нормально и естественно", - заявила пресс-секретарь.-0-