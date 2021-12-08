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08 декабря 2021, 16:31

Эйсмонт рассказала, какой подарок Президенту Беларуси больше всего запал ей в душу

Во время экскурсии
Во время экскурсии

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь Музея подарков Президенту Беларуси планируется расширить и использовать для размещения многочисленных экспонатов не только зал на третьем этаже Дворца Независимости, но и другие помещения. Об этом сегодня рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт во время экскурсии во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

В Музее подарков хранятся сотни различных предметов, сувениров, произведений искусства, переданных Александру Лукашенко от зарубежных лидеров, политических деятелей, делегаций, дипломатов, всемирно известных персон, а также соотечественников, трудовых коллективов страны. Здесь и изящные китайские вазы, наборы резных шахмат, целый арсенал холодного оружия, есть даже пистолеты и автомат. А еще - картины, перчатка от космического скафандра, разнообразные статуэтки, национальная одежда зарубежных стран. Отдельный уголок посвящен спортивным подаркам - хоккейные джерси с личными автографами известных игроков, медали, сувениры, хоккейная клюшка и многое другое.

Участники экскурсии поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, какой из экспонатов она считает самым ценным. Не в плане материальной ценности, конечно, а в плане его значимости. Наталья Эйсмонт затруднилась с ответом, объяснив, что такой выбор сделать очень тяжело - слишком много памятных предметов собрано в музее.

Но зато среди экспонатов для нее лично есть тот, который сразу покорил и запал в душу. Это букет васильков - изысканная, великолепная художественная композиция, настоящее произведение искусства, выполненное настолько тонко и изящно, что цветы практически неотличимы от живых. Образ васильков символичен для Беларуси и восходит к цветочным орнаментальным мотивам слуцких поясов и поэтическим строкам Максима Богдановича, назвавшего василек "цветком Родины".

Автор работы - уроженец Кобрина художник Николай Кузьмич. Сувенир "Васильки" был передан Президенту от жителей Бреста в сентябре 2019 года по случаю празднования тысячелетия города в знак признательности за уважение к истории города, личный вклад в его развитие и новый облик. В тот памятный день глава государства в долгу перед жителями Бреста не остался и подарил уникальный экземпляр Брестской или так называемой Радзивилловской Библии. Она является наиболее ценным изданием, напечатанным в 1563 году в Бресте в первой типографии на территории современной Беларуси по инициативе и на средства Николая Радзивилла Черного, старосты брестского.

Наталья Эйсмонт также рассказала, что в запасниках музея хранится еще много подарков главе государства от организаций, предприятий страны. И бывают случаи, когда приезжая на экскурсию во Дворец Независимости и посещая музей, представители какого-нибудь региона спрашивают, где же их подарок, врученный ранее Президенту. "К сожалению, на размещение всех экспонатов в зале не хватает места", - объясняет Наталья Эйсмонт. По ее словам, сейчас изучается возможность расширить экспозицию за счет других помещений дворца.-0-

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