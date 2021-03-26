Эйсмонт: решение о дисквалификации Беларуси на Евровидении политически мотивировано

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская группа "Галасы ЗМеста" не будет участвовать в "Евровидении-2021". Европейский вещательный союз проинформировал Белтелерадиокомпанию об отстранении представителей Беларуси от песенного конкурса.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы "Понятная политика". Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа "Галасы ЗМеста" вошла в историю и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение!", - прокомментировал ситуацию председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.-0-

Группа "Галасы ЗМеста" подготовила для "Евровидения" две новые песни