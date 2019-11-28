Эксперт: благотворительность - долгосрочная инвестиция в успех компаний

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительность следует рассматривать не как краткосрочную помощь, а постоянные инвестиции в общество, которые не только делают жизнь в стране лучше, но и позволяют в разы увеличивать прибыль компании, получать больше доверия партнеров и общества. Такое мнение высказал директор фонда "Добра" Александр Скрабовский сегодня на открытии публичных слушаний социально ответственных компаний в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский бизнес уже помогает обществу, происходят серьезные сдвиги. Благотворительная (спонсорская) помощь стала у нас привычной практикой. Но ситуации постоянно будут требовать дальнейших вложений, поэтому нужны другие подходы - инновационные, инвестиционные. Благотворительность не однократная помощь, а постоянные социальные инвестиции. Вкладываясь в общество, делая полезные дела на благо страны, компании могут зарабатывать еще больше, получая больше доверия партнеров и общества. Бизнес с проактивной социальной позицией, развитой социальной ответственностью растет примерно в два раза быстрее относительно бизнеса с неактивной социальной позицией. А относительно бизнеса, который вообще не заявляет о своей социальной ответственности, - быстрее практически в три раза. Пора отвыкать от краткосрочной помощи. Да, инвестиции - это всегда минусовая статья, но потом они дают положительный эффект, который в разы перекрывает изначальные затраты", - считает Александр Скрабовский.

Публичные слушания будут проходить в течение всего дня. Участие принимают представители госорганов, дипмиссий и международных организаций, топ-менеджеры белорусского бизнеса.

Спикеры презентуют свои достижения в области социальной ответственности, обсудят возможности сотрудничества с международными организациями, представят исследования и практики, которые покажут, какой вклад в развитие страны внесли предприниматели. Свой опыт c конкретными цифрами и шагами большой аудитории впервые представят восемь компаний. Среди них БПС-Сбербанк, фонд "Новая школа", сеть аптек ADEL, IBA Group в партнерстве с Белорусским детским хосписом.

Организатором мероприятия является местный социальный фонд "Добра" в партнерстве с ОАО "АСБ Беларусбанк".-0-