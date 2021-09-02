Эксперт: форум научной молодежи "Путь в науку" стал масштабнее, интереснее

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые ученые Беларуси постоянно ищут новые направления и точки взаимодействия, заявил журналистам заместитель председателя Совета молодых ученых Егор Гусаков во время открытия форума научной молодежи "Путь в науку" в НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году у нас был пилотный проект данного мероприятия - решили попробовать новый формат и что из этого получится. В итоге людям понравилось, посетили форум около 200 человек. Мы получили отзывы о том, что мероприятие проведено на высоком уровне, были интересными выставка и доклады. В этот раз форум стал масштабнее, еще интереснее. Для участия в нем зарегистрировались около 350 человек, - отметил Егор Гусаков. - Молодые ученые постоянно ищут новые направления, узнают что-то новое. Количество людей, пришедших на данный форум, говорит о том, что люди пытаются расширить свои знания и где-то на междисциплинарном уровне найти новые точки взаимодействия".

На форуме можно увидеть медицинские имплантаты с биосовместимыми защитно-декоративными покрытиями, монокристаллы и ограненные ювелирные вставки из искусственно выращенного изумруда, продукты питания функционального назначения, изделия с пониженным содержанием поваренной соли, в том числе для диетического профилактического питания. Молодые биологи представили коллекцию насекомых, которая включает экземпляры как аборигенной, так и мировой фауны бабочек.

"На выставке представлены интересные разработки, новинки по электротранспорту, продовольствию, мясо-молочной промышленности и другим направлениям", - подчеркнул зампредседателя.

Многие разработки демонстрируются впервые. Так, НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси представил тренажер для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов (БАК). Тренажер позволяет обучать операторов БАК с использованием разработанных компьютерных 3D-моделей конкретных беспилотных летательных аппаратов. Институт мясо-молочной промышленности Академии наук представил замороженные и сухие концентрированные моновидовые и поливидовые закваски на основе лейконостоков "Оптима". Они предназначены для производства полутвердых и мягких сыров, творога и других кисломолочных продуктов, в том числе для детского питания и для беременных женщин и кормящих матерей.

"На самом деле в разработке всего, что представлено на форуме, так или иначе принимала участие молодежь. И здесь представлено именно то, что пользуется спросом, за что люди готовы платить деньги", - продолжил Егор Гусаков.

Цель форума "Путь в науку", организатором которого выступил Совет молодых ученых Академии наук, - повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов.

"Наши молодые ученые очень перспективные, они хорошо мотивированы, и сегодняшняя выставка показывает, насколько хорошо они вникли в те проблемы, которыми занимаются. В Академии наук количество молодых ученых постоянно растет, и это надежная научная смена. Примерно четверть ученных НАН Беларуси - молодежь. Когда нас посещают иностранные коллеги, они удивляются и восхищаются высокой мотивированностью нашей научной молодежи и хорошей подготовкой", - добавил заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский.-0-

Фото Максима Гучека