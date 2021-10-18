Эксперт: Межгоссовет СНГ по геодезии является локомотивом в вопросах внедрения новых технологий

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли состоялась в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Выступая на мероприятии, заместитель директора Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполкома Содружества Фархат Абдухалыков отметил, что в нынешнем году СНГ отмечает свой 30-летний юбилей. Обеспечение поступательного движения вперед наших стран и народов определяет смысл, содержание и цель функционирования Содружества и всех его органов. Немаловажная роль в этом отводится Межгосударственному совету по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли.

По его мнению, совет является локомотивом в вопросах внедрения новых технологий с целью повышения качества жизни граждан стран СНГ в таких важных сферах, как пользование и распоряжение земельными ресурсами и недвижимостью, использование информационных ресурсов в области геолокации, выпуск картографической продукции и ряд других.

В частности, во многих наших странах в режиме онлайн доступны публичные кадастровые карты государственного, регионального и муниципального масштабов, предоставляющие возможность в любое время находить необходимую информацию о земельных участках, о жилых и промышленных зданиях, прошедших платную процедуру межевания (определения координат углов и границ участка на местности) и поставленных на кадастровый учет.

Внедрение инновационных технологий, цифровизация экономики и другие процессы, происходящие в мировой хозяйственной системе, частью которой являются и страны Содружества, диктуют настоятельную необходимость перехода на новую, более высокую ступень интеграционного взаимодействия наших стран. В этой связи Межгоссовету, его секретариату и другим рабочим органам предстоит предпринять дополнительные усилия для того, чтобы в полной мере соответствовать вызовам времени, считает Фархат Абдухалыков. Он выразил уверенность в том, что сессия Межгоссовета будет способствовать конструктивному обмену опытом, поиску путей развития заинтересованного диалога и станет очередной важной вехой в деле обеспечения взаимовыгодного сотрудничества во благо процветания наших стран и народов.

Участники сессии рассмотрели семь вопросов. Среди них итоги выполнения решений предыдущей встречи руководителей и представителей картографо-геодезических служб стран СНГ, а также результаты деятельности секретариата и рабочих групп совета в межсессионный период, работа Московского государственного университета геодезии и картографии в качестве базовой организации государств СНГ по подготовке кадров в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Было решено поддержать предложение о создании сетевого университета в целях развития кадрового потенциала, обеспечивающего устойчивое развитие отрасли и национальных экономик.

На сессии был в целом одобрен проект Положения о базовой научно-технической организации государств СНГ в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Документ будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.

Члены Межгоссовета также одобрили Концепцию сотрудничества государств СНГ в сфере геодезии, картографии, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество до 2025 года и План мероприятий ("дорожную карту") по реализации направлений деятельности Межгосударственного совета до 2025 года, обсудили ряд других вопросов.

Планируется, что следующая сессия Межгоссовета пройдет в 2022 году в Армении.-0-