Эксперт не исключила активной циркуляции вирусов гриппа в этом эпидсезоне

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом эпидсезоне не исключена активная циркуляция вирусов гриппа, сообщила заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева во время пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения".

"Поскольку в прошлом году не было активной циркуляции вирусов гриппа, существует высокая вероятность, что они появятся и будут активно циркулировать. В прошлом году люди мало с ними встречались, то есть не было противоэпидемичивания, поэтому опасность эпидемии гриппа не исключена", - сказала Наталья Шмелева.

По ее словам, особенностью прошедшего эпидсезона было то, что вирусы гриппа практически не циркулировали. Эксперт считает, что сыграть положительную роль могли прежде всего меры профилактики: грипп и инфекция COVID-19 респираторные, поэтому меры сдерживания одни и те же. Вторая причина могла заключаться в том, что пандемический вирус вытеснил другие респираторные вирусы. "Однако мы видим, что эффективность циркуляции коронавируса и способность передачи от человека к человеку возросла, что говорит о его приспособлении к циркуляции в человеческой популяции. Возможно, с течением времени (пока мы не знаем, какого) вирус станет сезонным, займет свою экологическую нишу и будет циркулировать как остальные коронавирусы", - сказала заведующая лабораторией.

Эксперт подчеркнула, что в этом сезоне существует вероятность одномоментного заражения коронавирусом и гриппом. "Есть научные публикации, которые показывают, что вероятность одномоментного заражения может быть. Особенно тяжело будет протекать заболевание у лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями, лиц с ослабленной иммунной системой. У таких людей более высокая вероятность тяжелых осложнений или даже летального исхода", - сказала она. Поэтому медики призывают вакцинироваться как против гриппа, так и против COVID-19.

Тем более что, по данным ВОЗ, в этом году изменен штаммовый состав вакцин против гриппа. Заменены два компонента - это вирусы гриппа H1N1 и H3N2. "Если у кого-то возникает вопрос, необходимо ли прививаться в этом году, если прививался в прошлом, однозначно необходимо", - подчеркнула Наталья Шмелева. Она пояснила, что, во-первых, штаммовый состав вакцин претерпел изменения, то есть будут циркулировать уже другие вирусы гриппа, к встрече с которыми иммунная система не готова. Более того, поствакцинальный иммунитет непродолжительный и длится максимум до 12 месяцев.

"Поэтому мы должны внимательно отнестись к этому вопросу. Вакцинация - это ответственность не только за наше здоровье, но и за других людей, которые нас окружают", - заключила она.-0-