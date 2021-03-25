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Общество
25 марта 2021, 12:04

Эксперт о масштабном соцопросе: необходимо повышать мотивацию граждан к развитию и росту

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо повышать мотивацию граждан к развитию и росту. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного экономического университета Ольга Рудковская, комментируя данные масштабного социологического опроса.

"Опрос оказался весьма интересным. Хочется сказать, что улучшение экономической ситуации для всех представляется актуальной задачей в настоящее время. И подтверждение этому - около 15% респондентов считают этот аспект первостепенным. Об этом также говорит и проявленная настороженность граждан, которая проявляется в снижении объемов депозитов в банках. Если мы посмотрим данные Национального банка, очень отчетливо прослеживается эта тенденция, - отметила Ольга Рудковская. - Несмотря на некоторое снижение средней начисленной заработной платы (если мы посмотрим на данные Белстата, за январь 2021 года она составляла Br1290, а в декабре - Br1474), более 44% респондентов данного опроса считают, что материальное положение осталось неизменным или даже улучшилось. То есть такие позитивные настроения имеют место быть. Это, конечно, не может не радовать".

По ее словам, очень интересно то, что около 17% респондентов признают собственную ответственность в ухудшении, если таковое имеется, качества жизни. "И полученные данные, я считаю, необходимо использовать для разработки мер по повышению некой мотивации граждан к развитию, росту, повышению квалификации, создавать условия, чтобы они свой потенциал реализовывали и добивались каких-то новых вершин, - подчеркнула она. - В этой связи очень интересный момент - порядка 8,3% респондентов считают, что необходимо уделить внимание развитию системы образования и в совокупности повышению уровня патриотического воспитания и идеологии. Согласна на 100% и считаю, что в первую очередь студенчество необходимо задействовать и в данном направлении с ними работать, чтобы повышать мотивацию к развитию, росту в рамках государства и собственного развития в том числе".

По заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление".

С использованием бумажных анкет и планшетов опрошены 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для граждан от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации. На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси.-0-

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