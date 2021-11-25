Эксперт: обеспечить военную безопасность без вступления в вооруженный конфликт трудно, но возможно

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечить военную безопасность без вступления в вооруженный конфликт трудно, но возможно, заявила журналистам председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств - участников СНГ доктор юридических наук Марианна Кочубей. Она участвует в IX Международной научно-практической конференции по проблемам национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетность угроз сильно меняется. Я считаю, что сегодня самая серьезная угроза, которая подлежит аналитической проработке с точки зрения обоснования управленческих решений, - это, конечно, угроза военного характера. Это совершенно не означает, что война на пороге, но запах пороха эксперты слышат. И решение вопросов об обеспечении военной безопасности без вступления в вооруженный конфликт - это задача трудная, но решаемая. Полагаю, что в условиях гибридных войн сюда встраиваются вопросы биологической безопасности. Сегодня об этом очень много говорили. И я полагаю, что этот разговор вообще будет иметь логическое завершение на уровне нормативных актов либо Республики Беларусь, либо Союзного государства", - сказала Марианна Кочубей.

По ее словам, тема очень провокационная. "Есть риски того, и сегодня об этом говорили, что Запад может попытаться использовать эту тему в качестве провокации", - добавила председатель совета. Эксперт добавила: сегодня, по сути, речь идет о гибели мирового права войны.

Институт национальной безопасности Беларуси совместно с Комитетом государственной безопасности проводят 25-26 ноября IX Международную научно-практическую конференцию по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченную к 75-летию института.

Конференция - ежегодный форум для обмена мнениями, результатами научных исследований и практическими достижениями признанных экспертов из числа представителей органов безопасности и специальных служб, академического сообщества, государственных структур, учреждений высшего образования, партнеров Беларуси из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году оргкомитет получил более 300 заявок на участие от представителей 10 стран (Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Узбекистан) и пяти международных организаций (Антитеррористический центр государств - участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры ШОС, Организации Договора о коллективной безопасности и Парламентской ассамблеи ОДКБ).

Работа конференции организована на 5 секционных площадках. Будут обсуждаться теоретико-методологические подходы и проблемы обеспечения международной, национальной и региональной безопасности, право как инструмент обеспечения безопасности личности, общества и государства, психологические аспекты обеспечения национальной безопасности (в том числе речь о деструктивном информационно-психологическом воздействии на личность, общество, государство). Будут рассмотрены информационные технологии в контексте обеспечения безопасности, деятельность спецслужб и органов безопасности.-0-